Centauro grave dopo caduta a Jesi: Colpa dell'irrigazione della rotonda

Va al lavoro in moto, ma scivola sull’asfalto e rovina a terra: 52enne trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto ieri mattina, a pochi minuti dalle 8, lungo via Ancona, all’altezza della rotatoria che incrocia viale don Minzoni. Lo stesso centauro, sbalzato dalla moto e finito a terra dolorante, è riuscito ad allertare il numero unico 112 con il proprio telefonino.

Sul posto, sono subito accorse l’automedica e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Il personale sanitario ha soccorso il 52enne centauro per poi trasportalo con un codice rosso, per via della dinamica della caduta, all’ospedale regionale di Torrette.

Il personale sanitario lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per i politraumi riportati dal centauro e le sue condizioni sarebbero gravi, ma non tali da temere per la sua vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato per la presenza sull’asfalto dell’acqua di irrigazione dell’aiuola che si trova al centro della rotatoria. Sul posto, anche la polizia locale.