Centenari triplicati, Ancona è da record

E’ vero che anche nelle Marche il Covid – purtroppo - ha colpito soprattutto i più fragili, in particolare gli anziani. Ma quelli che erano prossimi al secolo di vita o che l’avevano già raggiunto sembrano aver orgogliosamente resistito. Al primo gennaio 2019, infatti, prima della pandemia, nella nostra regione si contavano 427 ultracentenari, saliti a 602 al primo gennaio 2022: 175 in più. In questo contesto spicca il primato marchigiano della provincia di Ancona che, con 190 persone con un’età da 100 anni in su (165 donne e 25 uomini), ne vanta quasi un terzo (Pesaro–Urbino 131, Macerata 122, Ascoli Piceno 100 e Fermo 59). E’ un numero in crescita rispetto al 2021, quando gli ultracentenari erano 182, al 2020, quando erano 149 e anche rispetto al 2019, quando erano 145. A dire il vero, c’è stato un picco nel 2014, quando si è arrivati a 171, numero elevato, ma pur sempre più basso rispetto a quello attuale. Per capire bene la tendenza di fondo alla longevità degli anconetani, però, bisogna allungare lo sguardo più lontano nel tempo. Nel 2002, infatti, in provincia gli ultracentenari erano 53, e sono andati sempre crescendo fino a sfondare quota 100 nel 2009 (erano 101) salendo fino al picco di 171 nel 2014 per poi ridiscendere a 167 nel 2015, a 154 nel 2016, a 139 nel 2017 e a 135 nel 2018. Nell’arco di vent’anni, insomma, in provincia di Ancona il numero di coloro che hanno superato il secolo di vita si è più che triplicato, anzi: quasi quadruplicato (da 53 a 190). Nella sola città di Ancona, al primo gennaio 2022, gli ultracentenari sono 51, mentre vent’anni prima, nel 2002, erano appena 16 (14 donne e 2 uomini). E i numeri attuali dicono che la tendenza è destinata a consolidarsi nei prossimi anni, visto che sono parecchi gli "inseguitori": anche se alcuni di questi dovessero "perdersi per strada" (il nostro augurio, naturalmente, è che ciò non accada) prima di varcare la fatidica soglia, in provincia si contano 142 persone che hanno raggiunto i 99 anni. Se, poi, si amplia il raggio, ci si accorge che quelli che viaggiano tra i 95 e i 99 anni, l’anno scorso erano ben 1.635. Il fatto è che se da un lato non si può che essere soddisfatti di una vita che dura più a lungo, dall’altra va evidenziato che i centenari si collocano in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di un calo della natalità che va avanti da tempo, con conseguente "inverno demografico".

Franco Veroli