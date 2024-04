Centenario del liceo Luigi di Savoia: alle Muse "lectio" di Ivano Dionigi

‘Lucrezio: religione, politica e amore’. E’ questo il titolo della conferenza in programma oggi (ore 17) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del liceo scientifico ‘Luigi di Savoia’, e avrà come protagonista Ivano Dionigi, professore emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore dal 2009 al 2015. Dionigi è presidente della Pontificia Accademia di latinità e fondatore e direttore del Centro Studi ‘La permanenza del classico’. La sua ricerca è incentrata su versanti molteplici: romano e greco, pagano e cristiano, classico e umanistico, antico e moderno. I suoi studi si sono orientati soprattutto su Lucrezio e su Seneca, sulla fortuna dei classici nella cultura e tradizione italiana ed europea.

Ha perseguito durante tutta la sua attività un’intensa attività di divulgazione della cultura classica, promuovendo un dialogo sistematico tra accademia, scuola e società. La sua lectio sul ‘poeta della ragione’, autore del poema ‘De rerum natura’, verrà moderata dal direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Donatella D’Amico e introdotta dalla dirigente scolastica dell’IIS Savoia Benincasa Maria Alessandra Bertini. Primo liceo scientifico delle Marche e tra i primissimi in Italia, il Savoia ha visto in questi cento anni passare tra i suoi banchi e diplomarsi personalità di spicco della comunità anconetana, e non solo. Parole d’ordine del centenario sono ‘Polis e Paideia’ ovvero ‘Città ed Educazione’ intesa come cultura e formazione al servizio della comunità. "E’ una grande emozione celebrare un secolo di storia del primo liceo scientifico ad Ancona – sottolinea Maria Alessandra Bertini - di cui si riconosce una tradizione educativa e formativa".