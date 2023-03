Centinaia di ragazzi in coda Il sogno di entrare in Marina

Un lavoro sicuro in Marina. Centinaia di ragazzi provenienti da ogni zona d’Italia si sono messi in coda dalle 3 del mattino di ieri davanti alla sede dell’ammiragliato, al Piano, per le prove di selezione con l’obiettivo di accedere al Corpo della Marina Militare italiana.

La coda faceva impressione e si snodava da via della Marina ben oltre dopo piazza d’Armi.

Molti dei ragazzi erano accompagnati dai loro genitori, da parenti e amici che sono rimasti tutto il tempo a fianco a loro per fornire conforto, ma anche generi di prima necessità vista l’attesa snervante.

Dato l’elevato numero di persone in attesa di poter entrare nel centro di selezione della Marina, è stato chiesto agli aspiranti candidati di formare delle code ordinate, in modo tale da evitare scene di sovraffollamento e di calca a ridosso dei cancelli. File che ovviamente hanno raggiunto numeri impressionanti. Il Centro di Selezione della Marina Militare è situato in Via della Marina numero 1 nel comprensorio militare denominato "Piano San Lazzaro", dove sono situati anche QGM, Maricommi e Marigenimil.

Per fortuna il tempo è stato clemente: l’aria della primavera se non altro ha addolcito un po’ gli aspiranti marinai che dovranno sostenere il concorso e poi altre prove per poter entrare a far parte del gruppo selezionato e candidato a indossare la gloriosa divisa della Marina Militare italiana.

Presso il Centro di selezione di Ancona sono convocati oltre 10.000 concorrenti ogni anno. Alcune delle prove d’esam vengono svolte, in alcuni casi, presso strutture esterne all’Amministrazione Difesa in forza di apposite convenzioni che vengono rinnovate con carattere annuale; tale circostanza, unitamente al fatto che non sono mai state manifestate problematiche relative all’accoglimento dei concorrenti nell’ambito di Ancona, dimostra l’elevato grado di inserimento del Centro nell’ambito del contesto istituzionale e sociale locale.