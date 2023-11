Cento anni dalla nascita. Ecco il festival dedicato al genio di Italo Calvino

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, la biblioteca comunale ‘F. Cini’ di Osimo rende omaggio al grande scrittore con un festival a lui interamente dedicato. Il programma prevede iniziative aperte a tutti e altre legate al mondo della scuola. Questo pomeriggio, alle 17, sul palcoscenico del Teatro La Nuova Fenice saliranno Andrea Anconetani (voce recitante) e Davide Eusebi (musicista), che presenteranno "Marcovaldo, ovvero le stagioni in città", una delle opere più note e amate di Calvino. Anconetani leggerà alcune tra le più belle novelle della raccolta, accompagnato dai suoni della marimba e del vibrafono di Eusebi. Giovedì, sempre alle 17, sarà la volta di Elena Carrano e Rosetta Martellini (voci recitanti) e di Valentina Verzola (violoncellista), le quali condurranno gli spettatori nel mondo delle fiabe con "Fiato alle fiabe. Omaggio a Italo Calvino". Entrambi gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Questo pomeriggio (ore 18.30), inoltre, la giornalista Vittoria Mazzieri presenterà la cerimonia di premiazione del concorso di pittura, fotografia e arti plastiche "Le città invisibili", che ha portato di fronte a un’apposita giuria trentacinque opere realizzate dagli allievi degli istituti comprensivi e degli istituti di istruzione superiore. Gli elaborati saranno esposti al Teatro La Nuova Fenice, in una mostra che potrà essere visitata nei pomeriggi di oggi, domani e giovedì, dalle 16.30 fino alle 19.