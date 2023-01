Cento continua a vincere, domenica sarà al Flaminio

Ieri si sono giocate tutte e 7 le partite relative alla 15ª giornata, seconda di ritorno, del girone Rosso di basket A2.

Questi gli altri risultati: Cividale-Mantova 79-64; Cento-Chiusi 74-65; San Severo-Udine 61-69; Ferrara-Pistoia 74-79; Ravenna-Chieti 80-60; Nardò-Fortitudo Bologna 73-90.

La classifica: Unieuro Forlì, Tramec Cento e Tesi Group Pistoia 24, Apu Udine 20, Hdl Nardò, Ueb Gesteco Cividale e Fortitudo Kigili Bologna 16, Tassi Group Ferrara 14, RivieraBanca Rimini 12, Allianz Pazienza San Severo, Umana Chiusi e Staff Mantova 10, OraSì Ravenna 8, Mokambo Chieti 6.

Non c’è tempo per riposarsi, in A2, con tutte le 14 squadre che domenica saranno nuovamente in campo per la giornata numero 16.

Questi gli incontri del prossimo turno: Rinascita Rimini-Cento; Pistoia-Forlì; Mantova-Nardò; Ravenna-Cividale; Chieti-Ferrara; Fortitudo Bologna-San Severo; Udine-Chiusi.