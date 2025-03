Cento giorni all’esame: scoppia la festa in centro

Cento giorni all’esame di maturità e in città ieri è esplosa la festa. Una folla festosa e colorata quella che ieri mattina si è data appuntamento al Campus per poi fare il giro degli istituti superiori tra cori e fumogeni e tante t-shirt a tema colorate. Un corteo di studenti scortato dagli agenti della municipale, impegnati anche a regolare il traffico per garantire il passaggio dei centinaia di ragazzi in sicurezza e tra gli automobilisti c’è chi ha voluto prendere parte alla festa suonando il clakson sorridendo.

Immancabili anche i caroselli in auto sul lungomare, che ormai fanno parte della tradizione dei cento giorni all’esame. Alcune classi hanno iniziato a festeggiare già domenica sera e poi ieri tutti insieme per le vie della città, complici le temperature primaverili che hanno consentito di indossare la t-shirt, stampata ad hoc per la giornata: tanti i temi e i colori scelti dalle varie classi che hanno proseguito pranzando insieme, prima di prendersi qualche ora di riposo e poi di nuovo via, a festeggiare, ma questa volta unendosi a classi provenienti da altre regioni.

L’appuntamento era per il tardo pomeriggio, dove ad attendere il corteo di studenti c’erano diversi autobus diretti a Riccione: tappa in viale Ceccarini per un apericena con "colleghi" di Pesaro, alcuni dall’Umbria e poi via, tutti in discoteca a scatenarsi prima di tornare questa mattina sui banchi di scuola. Un divertimento in sicurezza quello scelto dai ragazzi che hanno optato per il pullman che gli ha consentito anche di godersi il viaggio. Un momento di divertimento prima di tuffarsi nel rush finale con gli esami.