Cento militari lungo la costa

La sicurezza a Ferragosto, tutto pronto per l’operazione ‘Mare e laghi sicuri 2025’ da parte della Guardia costiera delle Marche. La Direzione Marittima di Ancona si prepara ad affrontare la giornata di Ferragosto predisponendo il massimo del proprio sforzo operativo lungo i quasi 200 km di costa di competenza.

Nella giornata più calda e impegnativa della stagione estiva, la Guardia costiera assicurerà la propria presenza a mare e a terra con il dispiegamento di quasi 100 militari, uomini e donne, in forza ai 13 Uffici marittimi e con l’impiego di circa 15 unità navali, assieme ad altrettante pattuglie automontate, che vigileranno sugli specchi acquei e lungo l’intero litorale praticabile.

Il tutto sotto il vigile coordinamento delle sale operative delle capitanerie di Ancona, Pesaro, San Benedetto e degli Uffici Circondariali marittimi di Fano, Civitanova Marche e Porto San Giorgio. A livello di numeri, facendo un consuntivo dei risultati in ambito regionale, il personale della Guardia Costiera ha effettuato, via mare e via terra, un totale di 4474 controlli sul rispetto delle prescrizioni del Codice della Nautica da diporto nonché delle Ordinanze di Sicurezza balneare.

In questo ambito sono state effettuate 63 sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme in materia demaniale e del diporto e 29 sanzioni amministrate per accertate infrazioni in materia di pesca marittima; sono stati rilasciati 189 bollini blu. Sono stati effettuati, inoltre, 14 soccorsi in mare che hanno consentito di trarre in salvo 26 persone.