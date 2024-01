Centra col camion un cagnolino e fugge

Stava percorrendo a piedi via Marconi, da Falconara verso Castelferretti, all’altezza del centro buddista di Case Unrra quando un camion avrebbe centrato in pieno la sua cagnolina condotta al guinzaglio, poi spirata nei minuti successivi. Il dramma si è consumato giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30 e, secondo l’accusa della proprietaria, il conducente del mezzo pesante non si sarebbe fermato per prestare soccorso. A prestare soccorso alla donna, invece, ci hanno pensato altri due automobilisti. Un ragazzo e una signora, con quest’ultima che ha anche provveduto a chiamare la Polizia locale. Il giovane, invece, ha caricato la ragazza e la sua cagnolina a bordo dell’auto per una corsa dal veterinario, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la cucciola sarebbe stato vano. Sono in corso accertamenti degli agenti del Comando di Palazzo Bianchi che, forse grazie alle immagini di videosorveglianza del Targa System, potrebbero riuscire nelle prossime ore a fare luce su una vicenda tanto straziante, quanto ancora da decifrare. Sui social, in queste ore, la proprietaria della cagnolina sta ricevendo la piena solidarietà delle comunità falconarese.