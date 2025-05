Centra un cordolo e finisce contro il palo

Incidente poco dopo la mezzanotte al Piano, ad Ancona. E’ avvenuto in via Lotto quando un’auto con alla guida un 30enne straniero, ha imboccato la via da corso Carlo Alberto, diretto a Vallemiano, centrando il cordolo del marciapiede e prendendo anche un paletto parapedonale in ferro.

Il rumore delle lamiere ha svegliato i residenti che hanno chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla. I militi hanno soccorso il giovane che però ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.