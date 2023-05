Centrale a biogas, torna il malcontento per gli odori molesti

Centrale a biogas e odori molesti, i residenti tornano a mobilitarsi dopo i rilievi dell’Arpam e il sopralluogo dei carabinieri forestali sollecitati nelle scorse settimane anche dall’amministrazione comunale. "Siamo oltre 100, residenti nelle frazioni di Pantiere, Scorcelletti e Castelbellino – spiegano – e stiamo costituendo un comitato di salute pubblica per le problematiche relative alla centrale a biomasse posta proprio a ridosso del fiume Esino tra le frazioni di Scorcelletti e Pantiere. La centrale in questione, posta in una zona di interesse naturalistico, la via dei Tesori, da diversi anni crea problematiche ai residenti delle frazioni interessate a causa delle emissioni odorigene soprattutto avvertite nel periodo estivo. La costruzione della centrale a biogas, ha visto un iter molto travagliato tra ricorsi vari e contrapposizioni tra amministrazione locale e proprietà. Sembrerebbe che a seguito di controlli effettuati dalle autorità competenti siano state emanate alcune prescrizioni che dovrebbero evitare le emissioni avvertite dalla popolazione. Data la gravità della situazione ci costituiamo in comitato, tutelati dall’avvocato Paolo Campanati del foro di Ancona, al fine di intraprendere ogni iniziativa tesa a tutelare la nostra salute".