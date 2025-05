Centrale a idrogeno, ecco la commissione

Dopo lo strappo, l’ennesimo, di aprile tra minoranza e opposizione, in merito alla mancata convocazione della Commissione consiliare ("Ostruzionismo", l’accusa della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita che l’aveva richiesta più di un anno fa) per discutere il progetto della futura centrale a idrogeno all’ex stabilimento della Montedison ("Convocarla prima del verbale della Conferenza di servizi è privo di utilità", il senso della risposta dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna), ora è ufficiale giorno e orario della dibattuta riunione consiliare: si terrà martedì prossimo alle 16 al Castello.

Una convocazione congiunta, in realtà, perché si riuniranno insieme quella Opere e Lavori pubblici (la seconda, presieduta da Ivano Astolfi) e Ambiente (la quarta, guidata da Giorgia Fiorentini). Un unico punto all’ordine del giorno, ma particolarmente rilevante visto il tema e i dettagli attesi da consiglieri e città: "Illustrazione del progetto per un impianto di produzione idrogeno (elettrolizzatore) connesso a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Falconara proposto da Renco".