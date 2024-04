"Centrale a idrogeno, la giunta dà l’ok senza passare dal Consiglio"

"Ex Montedison, sulla centrale per la produzione di idrogeno l’amministrazione decide senza coinvolgere il Consiglio comunale". L’accusa è mossa dai consiglieri di minoranza Lara Polita (Cittadini in Comune) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara). I due rivendicano anche le richieste di convocare una commissione ad hoc, in presenza di proprietà e Comune di Montemarciano, inoltrate a gennaio: "Sono passati quasi tre mesi. Un nulla di fatto". Intanto, "il 7 marzo la giunta ha dato parere favorevole alla realizzazione del nuovo impianto, con relativa stazione di ricarica per le auto Fcev (Full cell electric vehicle), con annesso impianto fotovoltaico da sette mwp che sarà realizzato vicino all’uscita del casello autostradale di Montemarciano (a due chilometri di distanza)", aggiungono. Per gli esponenti dell’opposizione, "la giunta si nasconde dietro la cosiddetta autorizzazione unica, che è di competenza regionale", ricordando che il 5 febbraio la Regione ha convocato il Comune di Falconara "a partecipare al tavolo tecnico al fine di impostare correttamente l’avvio del relativo procedimento autorizzativo". Per loro, "in quella sede è sorto il problema in merito alla destinazione urbanistica dell’area, che non è conforme al Piano regolatore vigente: è necessaria una variante in sede di autorizzazione unica da parte della Regione, variante che dovrà essere poi ratificata dal Consiglio comunale di Falconara. È assurdo che non si contempli mai un confronto con i consiglieri e si debbano subire passivamente le decisioni".

gi. gia.