Centrale a idrogeno, l’opposizione contesta

Nuovo impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde, alimentato da energia solare, all’ex Montedison, le reazioni e i dubbi delle opposizioni (ma anche alcuni pro, per il Pd) dopo il confronto in Commissione.

"Lo aspettavamo da 15 mesi", apre la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita. E all’esito dello stesso, "la montagna ha partorito il topolino. L’amministrazione ha convocato i consiglieri a cose fatte, ossia a iter progettuale concluso dato che si sono svolte, senza che ne fossero resi noti gli esiti, tre Conferenze di servizi e che i lavori ora sono praticamente iniziati". Polita, la più attiva nel formulare richieste sul progetto, aggiunge che "ascoltata la relazione del progettista, ho constatato che non c’è traccia dell’iter del progetto che anni fa portò i Comuni di Falconara e Montemarciano alle rispettive varianti urbanistiche in vista della realizzazione di un centro conferenze ed esposizione di prodotti di qualità. L’attuale progetto di centrale a idrogeno riguarda solo una piccola porzione sud del sito ex Montedison, contrariamente a quello a suo tempo presentato dal Comune di Falconara".

Per la rappresentante dei comitati, "sull’argomento cruciale della bonifica o perlomeno della messa in sicurezza dei terreni ex Montedison, sia la proprietà che i suoi tecnici non hanno fornito risposte convincenti" e parla di "risposte che sono state generiche" in "relazione alla sicurezza". Francesco Mancinelli, Pd, dice che sul progetto "abbiamo opinioni contrastanti".

E dettaglia: "Se da un lato non possiamo che essere favorevoli all’idea di transizione ecologica, pratica che con il corso degli anni diventerà sempre più obbligatoria, dall’altro dobbiamo sottolineare alcune nostre perplessità legate principalmente a due fattori: la prima riguarda la bonifica, che a nostro avviso dovrà essere effettuata in maniera completa e trasparente; la seconda è che non siamo convinti riguardo l’utilizzo dell’acqua potabile, come materia prima per la produzione di idrogeno verde". Anche a Polita "non sembra una soluzione ottimale". Per il dem Mancinelli, "una soluzione alternativa renderebbe realmente green e sostenibile l’impianto".

Riassunto delle puntate precedenti per Marco Baldassini, capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara: "Parere favorevole alla Hydrogen Valley espresso dalla Giunta Signorini a marzo 2023, prima delle votazioni e all’oscuro di tutti", l’esordio, ricordando la richiesta della minoranza di convocare la Commissione a gennaio-febbraio 2024. Prosegue, Baldassini: "Progetto definitivo depositato ad agosto 2024 per avviare l’iter autorizzativo" e "parere Ast arrivato, con prescrizioni, a marzo 2025 che il sindaco, da come sembra, avrebbe dovuto valutare e attenersi per rilasciare il parere favorevole". Poi, la Commissione. Scetticismo di Baldassini sull’occupazione: "Forza lavoro da impegnare 5/6 unità".