Centrale a idrogeno, si va avanti: "Presto sarà presentato il progetto"

"Il progetto della centrale a idrogeno nell’ex Montedison, presentato nell’ambito di un bando regionale dall’associazione temporanea di imprese di cui fanno parte Renco e l’azienda Pollarini, proprietaria del sito, sarà presentato a tutta la cittadinanza". Lo garantisce l’amministrazione comunale, in risposta alle accuse avanzate dai consiglieri di opposizione Lara Polita (Cittadini in Comune) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara) di non aver coinvolto la minoranza. Da quanto emerso ieri dopo il servizio del Carlino, infatti, "sarà indetta una Commissione consiliare aperta, alla quale interverranno i progettisti. Prima di convocarla sono stati necessari alcuni passaggi tecnici, come il confronto degli stessi progettisti con gli amministratori di Falconara e Montemarciano. Solo nei giorni scorsi i tecnici della Renco, autori del progetto, lo hanno illustrato a sindaco e vice di Falconara Stefania Signorini e Valentina Barchiesi e al vicesindaco di Montemarciano Andrea Tittarelli, durante un tavolo tecnico cui hanno partecipato anche i dirigenti dei due Comuni", hanno chiarito dal Castello.

In base alla disponibilità dei tecnici, sarà fissata la data della Commissione. "Va precisato che solo al termine del percorso autorizzativo della Regione, che richiederà alcuni mesi, il Consiglio comunale di Falconara sarà chiamato semplicemente a ratificare, non a votare con potere discrezionale, la Variante al Piano regolatore – hanno aggiunto –. È infatti una legge dello Stato finalizzata alla transizione energetica e recepita dalla Regione a prevedere l’attività industriale all’interno del sito dismesso, destinazione attualmente non prevista nel Piano regolatore per il recupero del vecchio stabilimento. La centrale a idrogeno sarà di piccole dimensioni e sarà alimentata da un parco fotovoltaico, che renderà la produzione ecocompatibile perché legata all’energia solare".

La chiusura: "Va inoltre precisato che, come la stessa minoranza ha fatto notare, sul progetto pendeva un ricorso al Tar e pende tuttora un appello al Consiglio di Stato, circostanza che ha indotto l’amministrazione alla massima cautela in questi mesi. È un progetto molto importante per la città e come amministrazione riteniamo fondamentale informare, ascoltare e rispondere ai dubbi dei cittadini – hanno concluso –. Ciò però deve essere fatto con trasparenza, nel rispetto dei vari iter burocratici, al momento giusto e con i soggetti promotori dell’iniziativa".

gi. gia.