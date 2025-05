"Centrale a idrogeno, solo attacchi strumentali"

Dalla Commissione (7 maggio) sul progetto della centrale a idrogeno, all’incontro di venerdì (ore 17.30 al Pergoli) promosso da Legambiente ‘La trasformazione e il futuro dell’area ex Montedison’. Dopo i saluti dell’amministrazione, interverranno il docente Paolo Principi (Univpm) e, per la Renco, il direttore del Dipartimento di Qualità e Sicurezza ambiente Enzo Raho e il project manager del Dipartimento di Project financing Francesco Mattioli. Conclusioni del presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli. Seguirà il confronto con i cittadini.

Acceso, negli ultimi giorni, il dibattito politico. Dopo i dubbi dei consiglieri di minoranza (Lara Polita, Cittadini in Comune, Francesco Mancinelli, Pd, e Marco Baldassini, civico), replicano le liste di maggioranza (Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani e Falconara 2028). Per loro il progetto è "un intervento strategico di riqualificazione urbana e ambientale, sostenuto dai fondi Pnrr", inserito "nel quadro delle Hydrogen Valley promosse a livello nazionale: ecosistemi locali integrati per la produzione e l’uso di idrogeno verde, con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, valorizzare le aree dismesse e creare nuove opportunità occupazionali".

Nella nota ricordano anche "la realizzazione di una stazione di rifornimento per il trasporto stradale alimentato a idrogeno rinnovabile", nella parte sud dell’ex area industriale un "intervento di phytocapping" (l’uso di piante e suolo per limitare infiltrazioni di acque piovane e contenere la diffusione di eventuali contaminanti) e che "il resto dell’area, non interessata dalla realizzazione della centrale, è oggetto di una variante urbanistica in essere, che definisce in modo chiaro le destinazioni d’uso possibili. Variante frutto di un intenso confronto tra enti, Comune, tecnici e proprietà – dicono –. La realizzazione di impianto e bosco urbano adiacente permetterà di riqualificare circa due terzi dell’intera area. Primo passo fondamentale, che potrà agevolare anche il recupero della parte nord, oggi ancora priva di una progettualità".

Per la maggioranza "è un’occasione storica per la città, che unisce tutela ambientale, innovazione tecnologica, rigenerazione urbana e sviluppo economico". La stoccata dei signoriniani: "È triste assistere alla solita commedia in cui, a fronte di risposte puntuali e franche, ci si dichiara soddisfatti in sede istituzionale, per poi diffondere comunicati dal tono accusatorio, alimentando sospetti anche su questioni tecniche". Chiudono: "Ancora più deludente è il comportamento di alcune liste civiche falconaresi, che si proclamano ambientaliste ma non esitano a rinnegare i propri principi pur di attaccare l’amministrazione. Lo fanno perfino contro un progetto di riqualificazione totalmente green, destinato a rigenerare un’area abbandonata da oltre 50 anni, e già approvato dai Ministeri competenti e dagli enti preposti".