"Centrale a idrogeno, svolta per Falconara"

"Questo progetto rappresenta una svolta per Falconara: riqualifica un’area da anni abbandonata e la trasforma in un polo di energia pulita. È un impianto alimentato da fonti rinnovabili e assume un valore ancora maggiore perché nasce in un territorio che ha conosciuto a lungo una forte pressione industriale. Siamo felici di poter avviare una transizione energetica concreta, sostenibile e in grado di coniugare sviluppo e tutela ambientale". Parole dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo l’atteso passaggio in Commissione congiunta Urbanistica e Ambiente del progetto della centrale a idrogeno all’ex Montedison. I rendering diffusi ieri sera dal Comune appaiono piuttosto simili a quelli anticipati dal Carlino già a novembre 2024. Dalla nota si apprende che nel sito industriale dismesso da decenni, al confine con Marina di Montemarciano, l’impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde alimentato a energia solare rappresenta "un intervento strategico di riqualificazione urbana e ambientale anche in base ai programmi dell’Unione Europea ed è sostenuto da fondi Pnrr". Il progetto è stato illustrato ai consiglieri dai rappresentanti di Opificio Idrogeno Marche, la società di scopo subentrata al raggruppamento formato dal Gruppo Pollarini (proprietario del terreno) e da Renco, azienda attiva nel settore dell’energia. I progettisti lo descrivono come il primo delle Marche: rientra in un programma regionale in cui sono coinvolte anche Fano e Offida. "L’impianto sarà alimentato da un sistema fotovoltaico da 7,8 megawatt situato a 1,9 chilometri di distanza e produrrà inizialmente 200 tonnellate di idrogeno verde all’anno, con un potenziale aumento fino a 500 tonnellate, in base alla domanda di mercato. Il completamento è previsto entro il 30 giugno 2026 – si legge –. Il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo di 16,4 milioni di euro: 12,9 milioni dal bando regionale per le Hydrogen Valley e 3,5 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di una stazione di rifornimento a idrogeno rinnovabile destinata al trasporto stradale. È previsto anche un intervento di phytocapping nella parte sud dell’area ex industriale: una tecnica ecologica che utilizza piante e suolo per contenere l’infiltrazione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di diffusione di contaminanti. Lo stesso intervento di phytocapping, già approvato dal Mase, avrà un valore di circa 600mila euro e inizierà in autunno". Da ultimo, "il progetto si inserisce nel quadro delle Hydrogen Valley promosse a livello nazionale, veri e propri ecosistemi locali integrati per la produzione e l’uso di idrogeno verde, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, valorizzare le aree dismesse e creare nuove opportunità occupazionali".