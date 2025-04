Centrale idrogeno all’ex Montedison,. Polita attacca: "Progetto nel cassetto"

Non si placa il botta e risposta a distanza tra la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita e l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, in merito alla mancata convocazione della Commissione consiliare per analizzare il progetto della centrale a idrogeno da realizzare all’ex Montedion.

Tanto che la consigliera di minoranza, dopo la risposta dell’esponente leghista, tiene a ripercorre alcuni step della vicenda: "Ad aprile 2024 il Comune di Falconara già annunciava la presentazione ‘a breve’ del progetto della centrale a idrogeno all’ex Montedison", ricorda Polita citando quella frase dell’amministrazione, secondo la quale dal Castello reputavano "fondamentale informare ascoltare e rispondere ai dubbi dei cittadini".

L’accusa: "Verbi di cui qualcuno si riempie la bocca ma che puntualmente restano solo chiacchiere – spiega dall’opposizione la referente di Cic –. Il progetto era già nei cassetti del Castello un anno fa e l’assessore Penna che mi accusa di fare polemica forse non conosce il regolamento del Consiglio comunale, ove si chiarisce che ‘la convocazione delle Commissioni consiliari è obbligatoria su richiesta di un terzo dei componenti’. Men che meno sembra conoscerlo la presidente della Commissione IV Giorgia Fiorentini che da circa 13 mesi ignora la richiesta mia e degli altri due membri di opposizione Marco Baldassini e Francesco Mancinelli, salvo poi tenere lezioni di democrazia nei suoi interventi in Consiglio".

Per Polita, "un percorso condiviso e costruttivo pare interessare solo la minoranza, tant’è che 20 giorni fa ho inoltrato una richiesta di accesso agli atti per conoscere tutti i documenti citati nella delibera di Giunta 116 del 20 marzo scorso, documenti importanti che potevano essere analizzati in apposite Commissioni già a partire dall’estate 2024".

Annuncia, pertanto, che non parteciperà "ad alcuna Commissione fintanto non avranno risposto alla richiesta di accesso agli atti".

L’ultima stoccata che la consigliera di opposizione riserva è indirizzata all’assessore Penna: "Risulta risibile la sua affermazione sulla ricerca di visibilità. Si è accorta che i suoi colleghi di Giunta sono sempre pronti a farsi selfie per l’inaugurazione di semafori, strisce pedonali e qualsiasi altro fatto irrilevante, facendo diventare epocale ogni evento ordinario e dovuto? Io ho adempiuto sempre al mio mandato per il bene della collettività".