Centrale idrogeno, il Pd all’attacco

Il Pd invoca chiarezza dall’amministrazione su quanto emerso nei giorni scorsi, a proposito di un’ipotetica realizzazione di una centrale a idrogeno nell’ex sito industriale ‘Montedison’. "Ci chiediamo come il sindaco possa apprezzare l’arrivo dell’impianto e pensare di mettere insieme un polo per le eccellenze marchigiane, una cittadella dello sport e una centrale a idrogeno nello stesso sito – dicono i dem –. Ormai l’inquinamento è tutt’uno con la città e l’amministrazione non sembra voglia mettere in atto linee politiche per invertire questa tendenza, anzi". Continuano: "Il sindaco si è posto qualche domanda su come viene alimentata una centrale a idrogeno? Si è chiesto quale sia la pericolosità di tale impianto?". Il gruppo fa sapere di aver presentato un’interrogazione in cui evidenziano "tanti dubbi e perplessità di cui l’amministrazione non sembra tener conto". E infine concludono: "A oggi non c’è stata alcuna condivisione con i consiglieri comunali, chiediamo anche la convocazione urgente di una Commissione per fare chiarezza su quanto di reale ci sia su questo progetto".