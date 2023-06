Centrale rifiuti e scadenze Pnrr: le scadenze rallentano la Giunta

Sono giorni spasmodici per il nuovo sindaco di Ancona, stretto tra la necessità di costruire la squadra di governo dei prossimi cinque anni e le incombenze imposte dalla macchina organizzativa. A partire dall’urgenza di risolvere la bega della centrale unica dei rifiuti a cui aveva iniziato a lavorare, non senza polemiche, la vecchia amministrazione. C’è una scadenza temporale breve, il 30 giugno, entro cui affrontare il tema e trovare una soluzione. Ieri Silvetti ha dovuto affrontare la vicenda incontrando le istituzioni collegate al progetto di una rete pubblica che vede coinvolti la stragrande maggioranza dei Comuni dell’area d’Ambito (ne fanno parte città amministrate dal centrodestra, ma tra queste non ci sono ad esempio Senigallia e Falconara). Previsti ulteriori summit anche con il soggetto deputato a guidare la transizione e la guida della gestione di una società pubblica multiservizi, Moreno Clementi, già direttore di Viva Servizi. C’è poi tutta la partita dell’apertura dei cantieri dei progetti legati al bando del Pnrr, dal mese di luglio in avanti, e poi le scadenze del bilancio. Insomma tante scadenze importanti che di fatto stanno inevitabilmente rallentando il lavoro per la formazione della nuova giunta targata centrodestra. Tra il pomeriggio e la serata di lunedì Silvetti ha incontrato alcune delle liste che lo hanno sostenuto alle comunali (complessivamente otto) per dirimere la questione dei posti. Un complesso calcolo matematico con l’obiettivo di rispettare le forze in campo. È probabile che il nuovo sindaco annunci la sua giunta entro la fine di questa settimana, per lui sarebbe importante affrontare le prime urgenze avendo a disposizione degli assessori seppur inesperti e a inizio mandato. Andare troppo in là col tempo potrebbe essere un problema per lui.