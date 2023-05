"Centralina anti smog spostata dopo 30 anni"

"Lunedì mattina, dopo trent’anni, alla presenza di tecnici dell’Arpa Marche, è stata spostata la centralina di rilevamento della qualità dell’aria di tipo industriale suburbano installata sul tetto della ex scuola Lorenzini, a 10 metri di altezza". Lo ha segnalato il gruppo consiliare Cittadini in Comune. "Strumentazione e cabina ospitante, sono stati separatamente prelevati e calati da un braccio meccanico – spiegano -. Sembra che la stessa struttura sarà ubicata sempre nel quartiere Villanova ma a livello stradale". E qui nascono i dubbi dei rappresentanti di Cic, in merito alle rilevazioni di inquinamento che la centralina effettuerà in futuro: "Data la sostanziale differenza di altezza in cui sarà posizionata e la possibile influenza dell’inquinamento da traffico veicolare, ci sono dubbi sull’adempimento della funzione a cui era deputata, ovvero rilevare il livello di inquinamento influenzato prevalentemente da singole fonti industriali". A proposito di ex scuola Lorenzini, lo scorso 22 marzo erano iniziati i lavori per la rimozione del materiale in amianto. Un altro degli interventi propedeutici che porteranno alla demolizione e alla successiva ricostruzione del nuovo ‘Civic Center’ di Villanova. Un mese prima, invece, l’azienda incaricata della demolizione, la Intec di Roma selezionata tramite bando di gara (che si occuperà anche della realizzazione del nuovo immobile), aveva cominciato le valutazioni sia sulla presenza e la necessità di smaltimento dell’amianto, sia sulla risoluzione di questioni logistiche. "Una volta completata la rimozione dell’amianto si procederà alla risoluzione di tutte le altre situazioni, per avviare poi la demolizione", scriveva il Comune. Chissà che questo passaggio dello spostamento della centralina non possa dipendere proprio da quei lavori che porteranno alla riqualificazione complessiva dell’immobile.