Centraline per la qualità dell’aria. Rifiuti, si testa il porta a porta

Dal parco del Cardeto inserito nel Parco del Conero (che tra pochi mesi conta di diventare Parco Nazionale) al rilevamento della qualità dell’aria, passando per il decoro della città, la raccolta rifiuti ‘porta a porta’ in alcuni quartieri fino a una delle ultime emergenze urbane, ossia la gestione della fauna selvatica. Da tema marginale ad autentica priorità: la gestione dei cinghiali in città preoccupa l’amministrazione comunale. Nel Peg dedicato ai settori ‘ambiente, verde pubblico, decoro urbano e difesa della costa’, la selezione, la cattura e in generale la gestione degli ungulati è un tema che ha scavalcato le gerarchie dopo le recenti scorribande addirittura fino davanti a Palazzo del Popolo e alle finestre del sindaco Silvetti. Sarà ripetuta e ampliata la collaborazione con le associazioni faunistiche ambientali per il trappolamento. Sulla qualità dell’aria entro la fine del 2025 la giunta conta, anzi lo impone alle sue strutture e alla consulenza dell’Arpam, di attivare le centraline di rilevamento e di renderne massima comunicazione.

Sul decoro urbano sarà lotta anche pratica e reale e non soltanto a colpi di slogan contro gli atti vandalici, le scritte sui muri, cercando di risolvere i problemi della Galleria Dorica, ancora immersa nel degrado. Bene l’internalizzazione del ‘Verde’ tramite affidamento in house di buona parte del servizio da rendere più tempestivo e meno costoso (resteranno alle ditte private esterne gli oneri legati alle bonifiche, alle eradicazioni e alla nuove piantumazioni). C’è poi il capitolo dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti. È intenzione del comune partire con una sperimentazione nei quartieri di Torrette, Collemarino e Monte Dago della raccolta ‘porta a porta’ delle frazioni carta, plastica e indifferenziata a giorni prestabiliti, e la ‘raccolta di prossimità’ per le altre due frazioni, vetro/metallo e organica senza alcun limite temporale. Al via anche il censimento di giochi e arredi in 3 parchi urbani.