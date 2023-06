Centri estivi, dal Comune fino a 500 euro per figlio

Scatta l’estate torna il nodo centri estivi per tante famiglie, preoccupate per il pagamento e già con il pensiero all’iscrizione dei propri figli all’asilo nido. Per l’anno 2023 l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Osimo, assieme all’amministrazione comunale, ha previsto un contributo per le famiglie osimane che usufruiranno per i propri figli minori dei centri estivi. "Condizioni per l’accesso al beneficio sono la residenza anagrafica nel Comune di Osimo, la frequenza documentata di un centro estivo nell’anno 2023, l’Isee non superiore a 30mila euro – spiega il vicesindaco Paola Andreoni -. L’erogazione del contributo è pari alla spesa sostenuta fino ad un massimo di 500 euro a figlio con graduazioni in base al valore Isee del nucleo familiare. A breve l’avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune". Quest’anno l’offerta è stata ampliata con una sede aggiuntiva, quella della scuola elementare Fornace Fagioli, per dare possibilità di accesso al servizio a 450 nuclei familiari: 50 in più rispetto al 2022. Continua a tenere banco a Castelfidardo intanto la vicenda dell’asilo nido "il Girotondo" che , in attesa della ricostruzione con i fondi del Pnrr, chiuderà i battenti per un paio di anni. "Per mesi abbiamo tentato invano di convincere l’amministrazione a rivedere la propria posizione sulla prosecuzione del servizio del nido comunale – dicono dal Pd -. Abbiamo presentato interrogazioni, mozioni, richiesto la convocazione della commissione invitando i dirigenti degli istituti scolastici, abbiamo organizzato un incontro per ascoltare le operatrici del nido e le famiglie. Ci siamo adoperati fino all’ultimo per trovare soluzioni, contattando anche le parrocchie per vagliare insieme la disponibilità di locali da poter adeguare con un piccolo investimento di risorse. Ogni nostra proposta è stata rispedita al mittente, neppure un ultimo sopralluogo ci è stato concesso, e forse poteva essere la volta buona. In realtà le risorse ci sono, anche perché parliamo di piccole cifre. È evidente che sono scelte politiche".

Il Comune ha fatto sapere che il servizio dell’asilo nido comunale, per l’anno educativo 2023-2024, sarà erogato in convenzione al nido "Il Covo dei birichini" assicurando l’applicazione del regolamento comunale. Il gruppo Solidarietà popolare intanto ha presentato un’interrogazione in Consiglio per conoscere i motivi per cui non sono state organizzate le colonie estive: "Nel 2020, a seguito della pandemia, questi servizi sono stati interrotti e non sono stati più riattivati, nonostante ora le condizioni lo permettano. Il Comune quindi ha rinunciato ad erogare dei servizi e si limita ora a dare contributi a chi frequenta centri privati".

Silvia Santini