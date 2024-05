"Centri estivi, fondi per aiutare le famiglie"

"Il Comune stanzi un’adeguata somma finalizzata al sostegno delle famiglie residenti i cui figli, tra i 3 e i 13 anni, frequenteranno i centri estivi, con l’erogazione di un bonus comunale per l’abbattimento del costo del servizio". La proposta appello arriva dal consigliere di opposizione Pino Pariano che spiega: "Il centro estivo è un luogo di vacanza in cui, attraverso attività ludico-educative, i bambini rafforzano le amicizie e ne creano di nuove. L’estate è il periodo per eccellenza del riposo, del defaticamento e dello svago. Quest’anno bisogna tenere conto che la crisi geopolitica internazionale sta avendo pesanti ripercussioni sulla situazione economica nazionale e, inevitabilmente, locale, già in crisi da tempo, circostanze che stanno provocando crescenti difficoltà economiche, anche di liquidità, tra le famiglie. Le famiglie di Fabriano hanno espresso un forte interessamento ai centri estivi programmati per l’estate e c’è la concreta esigenza di calmierare le rette. Auspico – conclude - che la maggioranza accolga favorevolmente questa mia proposta in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo".