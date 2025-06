Centri estivi, il Comune alza il finanziamento

Scuole finite, tempo di centri estivi anche a Falconara. Le attività, molto attese da bambini, famiglie e operatori del settore, sono cominciate questa settimana e sono state avviate grazie alle realtà associative del territorio in collaborazione con il Comune. Alcune associazioni, ma anche soggetti privati che hanno partecipato al bando comunale hanno potuto usufruire, grazie al sostegno dell’amministrazione, di spazi pubblici come locali scolastici e palestre. Tra questi, ad esempio, troviamo lo stadio Fioretti e il PalaLiuti, per arrivare alle aree delle scuole Moro, Mongolfiera, Rodari e Mercantini. Altri, invece, utilizzano aree private. Tante le iniziative pensate per i più piccoli, tra sport, laboratori e giornate in spiaggia. Particolare attenzione è stata riservata ai bimbi e ragazzi con disabilità, per i quali è stato previsto un importante intervento di sostegno educativo, con un innalzamento dello stanziamento che è stato di 70mila euro. Il Comune ha garantito gratuitamente il servizio di assistenza educativa per le prime tre settimane, nel caso di frequenza part-time e per le prime due settimane, nel caso di tempo pieno. Tutte le ulteriori ore richieste sono state concesse in compartecipazione con le famiglie, sulla base dell’Isee. Un modello, questo, che ha permesso di garantire l’accesso e la partecipazione piena anche ai minori con disabilità, rimuovendo quegli ostacoli economici e organizzativi che troppo spesso limitano il diritto all’inclusione. Nell’ambito di questo intervento rientrerà anche il supporto previsto per il centro estivo del Circo Marinaro, un’esperienza che prosegue il percorso di inclusione dello scorso anno. I commenti degli assessori Elisa Penna (Politiche educative e giovanili) e Valentina Barchiesi (vicesindaco con delega al Patrimonio). "Questi centri estivi rappresentano per noi un tassello fondamentale – dice Penna – perché sostengono non solo i più piccoli ma anche le famiglie, costruendo reti educative inclusive, vive e radicate sul territorio. Investire in questi progetti significa investire nel futuro della nostra comunità, nella sua coesione e nella possibilità concreta per ogni bambino e ragazzo di sentirsi parte integrante della vita collettiva". Barchiesi: "Il Comune, anche quest’anno, ha messo a disposizione strutture sportive e scolastiche – integra il vicesindaco – per garantire lo svolgimento delle attività, che rappresentano un’importante occasione di crescita e di socializzazione per bambini e ragazzi, oltre che un supporto anche educativo per le famiglie".