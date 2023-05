Centri estivi per bambini Pubblicato il bando

È stato pubblicato dalla Asso il bando per la partecipazione ai centri estivi a Osimo. "Venendo incontro alle esigenze di tante famiglie del territorio, quest’anno l’offerta è stata ampliata con una sede aggiuntiva, quella della scuola elementare Fornace Fagioli, che si aggiunge a quelle storiche dei centri Aquilone di Osimo Stazione e di Osimo (in via Molino Mensa) e alla scuola elementare di Passatempo destinate ai bambini dai 6 anni compiuti ai 12. Questo consentirà di dare possibilità di accesso al servizio a 450 nuclei familiari: 50 in più rispetto al 2022", dicono dal Comune. Per i bimbi da 4 a 6 anni sono tre le sedi: le scuole materne di Osimo Stazione, Passatempo e il Muzio Gallo di Osimo. I centri estivi partiranno il 12 giugno per concludersi il 28 luglio. Diverse le tariffe perché calibrate dalla Asso in base all’Isee.