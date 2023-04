"Centri estivi, servizi sempre più al ribasso"

Servizi educativi, centri estivi e ricreativi per i giovani: il j’accuse di Altra Idea di Città colpisce la giunta uscente e prefigura un ritorno alla gestione pubblica di quei settori. Lo hanno spiegato ieri durante una conferenza stampa i leader del movimento che si presenta alle prossime elezioni amministrative con due liste, Francesco Rubini, e alcuni suoi membri direttamente interessati dalla questione tematica. Le esternalizzazioni e le privatizzazioni di determinati settori sono aumentate nel corso egli ultimi anni e hanno coinvolto soprattutto l’area educativa, a partire dai nidi. Parlando di centri estivi la giunta Mancinelli ha pubblicato il bando per la stagione 2023, con numeri sostanzialmente rimasti invariati rispetto all’anno scorso in materia di costi, personale e tempi. Negli ultimi anni, tuttavia, al netto dell’impatto drammatico del Covid che non può essere dimenticato, il servizio ha perso in quantità e soprattutto qualità secondo Aic: "La ditta che si è aggiudicata l’appalto lo scorso anno, di Messina, come codice Ateco (il codice che indica la natura professionale delle singole aziende, ndr.) risultava nel settore dell’ingrosso di articoli medicali e ortopedici. Tutto ciò come si collega ai centri estivi _ si chiede Filippo Rocci, da anni educatore e animatore dei centri estivi di Ancona _. I centri estivi pubblici sono sempre stati un fiore all’occhiello, ma stanno perdendo lustro. Nel 2018 gli iscritti erano 520, nel 2021 appena 294 (negli ultimi due anni sfiorano quota 400, ndr.). dove si è perso terreno è soprattutto nel valore economico delle gare d’appalto, non più appetibili, tanto da dimezzare il loro valore, da 120 a 66mila euro in pochi anni".