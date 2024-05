Centri estivi, si comincia: "La rivoluzione è servita"

Rivoluzione Centri estivi e bordate al Pd, ecco le novità: iscrizioni al via il 27 maggio (dalle 8) fino al 6 giugno (chiusura slot alle 14). A farlo sapere, è l’assessore alle Politiche educative, Antonella Andreoli. La durata dei Centri sarà di cinque settimane, anziché di quattro: dal 1° luglio al 2 agosto, "senza che l’aumento di periodo incida sulle tariffe a carico delle famiglie, che rimangono identiche al passato. L’orario, 7.30-16.30, con possibilità di un’uscita anticipata alle 12.30 senza servizio mensa, e di altre due uscite, alle 14.30 e alle 16.30, è un prolungamento del servizio di apertura pomeridiano che, anche in tal caso, non inciderà sui costi". E poi il servizio mensa: "Quest’anno – evidenzia Andreoli – i pasti non saranno forniti in catering dalla cooperativa, ma direttamente dal servizio cucine del Comune. L’Amministrazione ha ritenuto che fosse la scelta più consona e garante sull’aspetto della qualità della filiera". Da ultimo, il numero dei posti disponibili: "Il Comune sostiene la spesa con la cooperativa che gestirà il servizio per un massimo di 389 posti, suddivisi nelle 12 scuole sedi dei Centri". Dietro tutto ciò, un "grosso lavoro", fa Andreoli, che rimarca: "Il mio assessorato non si limita di certo al compitino, tutt’altro. E voglio precisarlo non tanto per me – chiarisce – quanto per coloro che lavorano con me, a partire dai ragazzi del servizio informatico, coi quali abbiamo rinnovato tutta la rete digitale del Comune". Lei ha infatti anche la delega ai servizi digitali. Un anno di mandato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e guardare al futuro: "I Centri estivi sono stati il primo progetto importante a cui ho lavorato, ma in un anno sono riuscita a portare il wi-fi a Palazzo. Quello di Ancona era l’unico Comune italiano, e oserei dire del mondo, a non averlo. Così nel centro di Ancona e a breve copriremo col wi-fi un’altra parte di città. Poi, le telecamere: ne abbiamo riattivate 320, col collegamento diretto alla polizia locale e il ripristino del sistema Ocr, per le targhe. In Sala Consiglio – fa notare – abbiamo innovato tutto il sistema audio-video che cadeva a pezzi. Ho aggiunto postazioni esterne in vari assessorati ed uffici, da dove collegarsi in videoconferenza. Quindi, la dotazione di tablet per tutti i consiglieri. Una misura che chiedevo quattro anni fa, dai banchi dell’opposizione. E l’allora presidente del Consiglio, Susanna Dini (ora all’opposizione col Pd, ndr), si limitava a promettere. Tutti i consiglieri oggi hanno tablet su cui poter seguire il Consiglio e votare. Niente più documenti, fotocopie e fogli". Nicolò Moricci