Centri per le famiglie a Fabriano: riprese attività bimbi e adulti

Sono riprese a ottobre le attività dei centri per famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 10. I centri hanno appena riaperto le porte ai bambini tra 0 e 10 anni, e agli adulti che crescono con loro: si tratta di spazi pubblici e gratuiti. A Fabriano, in via Petrarca 39, il centro è attivo ogni martedì, mercoledì e venerdì; a Sassoferrato tutti i mercoledì; a Cerreto d’Esi tutti i lunedì. L’orario delle attività per tutti i Centri va dalle 17:30 alle 19.