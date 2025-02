Centri per le famiglie, iniziative per i più piccoli

Anche a febbraio i Centri per le famiglie dell’Ambito sociale 10 di Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato continuano a offrire attività gratuite per bambini, genitori e nonni. Si tratta di occasioni per giocare e imparare confrontandosi con appuntamenti dedicati a tutte le età a fronte delle sempre maggiori richieste dell’ultimo periodo.

Tante famiglie con figli piccoli infatti sentono il bisogno di frequentare luoghi e spazi a propria misura e da questa esigenza è nata la risposta sempre più ricca dei Centri per il 2025. Oggi ad esempio è in programma l’evento "Scopriamo i giochi montessoriani", per il Carnevale è in calendario un evento speciale sabato alle 15, "Aggiungi un posto a tavola", incontro con la logopedista Marica Gentili, e mercoledì 26 "Costellazioni dei sogni", laboratorio artistico e letture.

Sono solo alcune delle attività in programma organizzate appunto dall’Ambito sociale che si è prefisso di costituire dei veri e propri punti di riferimento per il territorio. Tutte le attività sono gratuite oltretutto e pensate appositamente, nella loro varietà, per accompagnare le famiglie nella propria crescita fuori dalla scuola.