Centri per le famiglie. Mercoledì prossimo le "Lanterne stregate" di Halloween

Centri per le famiglie riaperti con tante iniziative soprattutto per bambini. A Sassoferrato i locali dell’ex stazione in piazzale IV Novembre ospiteranno mercoledì prossimo il momento delle "Lanterne Stregate" di Halloween. Per iscrizioni chiamare il numero: 340-5360951. A Cerreto d’esi invece domani toccherà allo Spazio 0-3. Si decoreranno le zucche mentre lunedì della prossima settimana sarà la volta di Nati per Leggere con le "Storie di Mistero e Paura" (età per gli incontri 03-10 anni).