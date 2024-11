Centri per le famiglie, numerose attività

Non si fermano le attività dei centri per Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale 10. I centri sono spazi pubblici e gratuiti, in cui bambini tra 0 e 10 anni, genitori e nonni possono vivere insieme esperienze utili per stimolare l’apprendimento dei più piccoli ma anche per mettere in connessione tra loro i più grandi, rispondere ai dubbi e rassicurare sulle tante sfide che le famiglie hanno di fronte. A Fabriano le attività del Centro si svolgono in Via Petrarca 39, dal lunedì al mercoledì dalle 17 alle 18.30, e il giovedì dalle 10 alle 13.00: un sabato al mese, si svolgerà un evento speciale di "scuola genitori". Il lunedì, spazio allo "spazio libero", un momento di accesso libero senza prenotazione, in cui trovarsi a giocare tutti insieme. Nei 4 martedì del mese, le attività si rivolgeranno alla fascia 5-10 anni e alla fascia 4-10 anni: laboratori artistici, artigianali creativi, in cui realizzare segnalibri e pianeti pop-up, in cui disegnare la "Cucina degli Scarabocchi" e realizzare la propria mappa del tesoro. Nei 4 mercoledì del mese, i bambini della fascia 2-8 andranno a caccia di foglie al parco Merloni, mentre per i bambini di età 3-6 è previsto un laboratorio ludico-musicale, Musica e movimento.