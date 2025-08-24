"Centri sociali, legalità da rispettare". Il sindaco dopo il caso di Milano

Il sindaco di Ancona, e vicepresidente vicario dell’Anci nazionale, Daniele Silvetti, invitato alla trasmissione ‘4 di sera’ su Rete Quattro, entra nel dibattito sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano: "La legalità è un valore che le istituzioni hanno il dovere di perseguire sempre _ ha detto il primo cittadino di Ancona nel suo breve intervento _. La tutela del diritto di proprietà, sia pubblica che privata, deve sempre essere garantita senza indugi da parte di una società democratica. Nel rispetto dell’ordinamento giuridico e delle tante associazioni che fanno cultura e volontariato e che partecipano democraticamente ai bandi di concessione spazi e che pagano regolarmente i canoni di affitto. Il Leoncavallo? Ritengono clamoroso che non sia stato fatto prima, ma con un ingiustificabile ritardo. Spetta a noi sindaci contribuire a garantire l’ordine e la sicurezza".

Un tema che ad Ancona non figura tra le priorità visto che, come ricorda lo stesso Silvetti "nel nostro Comune non ci sono proprietà pubbliche occupate". L’ultimo episodio simile accaduto nel capoluogo marchigiano è sicuramente l’occupazione di un asilo nei pressi della stazione ferroviaria, un esperimento sociale passato alla storia cittadina come ‘Casa de Nialtri’. Parliamo di un episodio avvenuto più di dieci anni e che aveva visto protagonista l’allora sindaca di centrosinistra Valeria Mancinelli che aveva dato l’ok allo sgombero di quella occupazione abusiva nata come forma di protesta sul tema della casa. Bisogna andare ancora più indietro nel tempo per ricordare l’esperienza, anche quella conclusa, del cosiddetto ‘Asilo – VIII° Chilometro’ alla Baraccola, a due passi dalla sede regionale della Cgil.