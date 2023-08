Centristi all’attacco: "Scolmatori, così non va"

"Il sindaco Stefania Signorini e il presidente Falcomar Alessandro Filippetti non possono mistificare la realtà dei fatti sulla vicenda sversamenti".

Se la storia degli scolmatori e dei divieti di balneazione è infinita, vero, altrettanto infinita sembra essere la continua e incessante polemica tra i Riformisti per Falconara da un lato, l’amministrazione comunale e l’associazione dei balneari dall’altro.

I centristi, dopo le accuse, tornano alla carica: "Non intendiamo attardarci sulle soluzioni più efficaci in quanto è materia dei tecnici, ma siamo in grado di capire che la risoluzione del problema non presenta particolari complessità ingegneristiche: si tratta di raccogliere e accumulare le acque fognarie e di pioggia di troppo, ad ogni evento temporalesco, per non farle sversare in mare e poi rispedirle al depuratore in una fase successiva". I Riformisti tornano ad argomentare sul progetto del 2004, che ha visto realizzato il primo stralcio sul litorale di Palombina Vecchia 21 "con la posa in opera di due vasche-tubo, con funzioni sperimentali proprio per la novità dell’intervento" e, rispondendo a Filippetti, dicono "non è stato un fallimento, perché fino a che si è cercato di gestirlo sistemando alcune griglie mal dimensionate" e "ha fatto registrare una forte riduzione degli sversamenti rispetto alle altre zone".

Secondo loro, continuano, "l’esperimento andava seguito e migliorato, non abbandonato. Non si fa una corretta informazione quando si afferma maliziosamente che l’intervento avrebbe causato generici danni agli operatori, quando in realtà c’è stato un inconveniente nella realizzazione del nuovo pontile con la posa in opera di palancole in ferro che ha causato, in occasione di una forte mareggiata, dei danni al ristorante all’uscita del sottopasso. Evento questo dovuto ad un errore del progettista che non c’entra nulla con le vasche".

E ancora: per i centristi "la realtà è che fin dall’inizio c’è stata una contrarietà ideologica degli operatori di spiaggia ad accogliere le opere previste lungo il litorale. Questo è stato il vero motivo che ha spinto l’Amministrazione comunale a trovare altre soluzioni da indicare a Viva Servizi".

Di lì, per loro, è iniziato "un balletto di studi e progetti cervellotici per trovare l’ubicazione di vasche volano di prima pioggia nelle piazze e nei parchi all’interno dell’abitato di Falconara, che ha fatto perdere anni di tempo. Per il presidente Filippetti andavano bene ovunque, purché non in spiaggia. Fino a che Viva Servizi, stanca di attendere, nel mese di novembre scorso, ha forzato per la soluzione della condotta scatolare lungo la spiaggia. Fatto che ha scatenato le dimissioni da presidente del buon Filippetti, poi rientrate su richiesta del direttivo dell’associazione. Proprio lui con il suo atteggiamento ha certificato che si era rotto quel patto maldestro con l’amministrazione. Non si tratta di fake news – in risposta anche al sindaco -, ma di stare alla verità dei fatti".

Giacomo Giampieri