Centro al setaccio, 57 identificati. Segnalati per droga e ubriachezza

La Polizia nel weekend ha passato al setaccio le aree del centro, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma. I controlli, disposti dal Questore d’intesa con la Prefettura, sono stati effettuati insieme agli agenti della polizia locale. Le persone identificate sono state 57 di cui 19 con precedenti. Un giovane, 20 anni, di origine magrebina è stato trovato in possesso di hashish (1.5 grammi) dalla pattuglia appiedata della Polizia. Aveva già ricevuto un avviso orale del questore una settimana fa ed era stato denunciato per il possesso di altro quantitativo di sostanza stupefacente. Durante il servizio inoltre i poliziotti hanno denunciato un uomo di origine rumena, 50 anni, per il reato di manifesta ubriachezza. L’uomo era stato segnalato nei pressi di piazza del Papa dagli avventori. Al controllo della Polizia la conferma che era l’effetto dell’abuso di sostanze alcoliche e per questo denunciato.