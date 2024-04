Centro Ambiente, tante limitazioni: subito proteste

In vigore il nuovo regolamento per il conferimento dei rifiuti al centro ambiente, montano subito le proteste tra chi non ha un’auto di proprietà per recarsi al centro Ambiente e chi ha già esaurito i bonus annuale che prevedono cinque conferimenti.

"Il nuovo regolamento per l’accesso al centro ambiente – attaccano da JesiAmo - non convince e molte sono le proteste di coloro che non possono accedere allo stesso. Sotto accusa la norma che prevede l’accesso solo a chi ha un’utenza Tari e un’auto di proprietà intestate alla stessa persona, in mancanza di questo abbinamento non si entra. Non sono previste eccezioni nemmeno per le fasce deboli quali anziani che si avvalevano dell’aiuto dei familiari per conferire presso il centro ambiente. Vietato. Una norma assurda che vede il Comune di Jesi pioniere in tal senso. A creare preoccupazione anche il limite di 5 ingressi annui per utenza, soglia facilmente raggiungibile soprattutto per chi proprietario di cantine e giardini. Esauriti i bonus ci si deve affidare ad esterni autorizzati o alla stessa JesiServizi con servizi a pagamento e resi in orari che molte volte mal si conciliano con le esigenze lavorative dei cittadini".