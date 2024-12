Centro blindato per il concertone. Ma Park Stamira libero per l’uscita

A poche ore dalla notte più lunga dell’anno, una "notte internazionale" per Ancona, arriva una notizia legata al concertone di piazza Pertini con Natalie Imbruglia (dalle 23) e il dj-set di Cristian Marchi (che si esibirà dopo la mezzanotte, ma già scalpita avendo inviato un video per invitare tutti nel capoluogo dorico): "Come preannunciato – spiega l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, gran cerimoniere della serata assieme al sindaco Daniele Silvetti – il parcheggio Stamira sarà accessibile in entrata fino alle 19.30 (libero fino alle 16, ndr) e mediante l’identificazione degli utenti da parte delle forze di polizia. Ma la novità, condivisa con la Prefettura e la Questura di Ancona che ringrazio per la sensibilità dimostrata, è che le auto potranno uscire dallo stesso parcheggio quando vorranno". Non l’unico a disposizione, ovviamente, martedì. Gli altri parcheggi, infatti, rimarranno aperti a partire da quello degli Archi, che sarà gratuito, per arrivare a Cialdini, Traiano e Umberto Primo (accessibili con le tariffe ordinarie).

Per il Veglione si preannuncia un notevole afflusso di persone, motivi per i quali l’amministrazione ha incentivato l’utilizzo delle navette (gratis) e i parcheggi scambiatori. I bus, con frequenza ogni 20 minuti dalle 18, viaggeranno verso il centro in andata e ritorno (fino alle 2). Chi proviene da sud, potrà lasciare l’auto nei park dello stadio Del Conero, di Tavernelle o via Ranieri e prendere il mezzo pubblico. Occhio alla viabilità, prevista una sfilza di misure nel perimetro del concerto: divieto di transito in via Palestro dalle 19.30, stesso orario in cui verrà chiusa all’altezza di via Vecchini. Divieto di sosta e fermata sul lato destro di via Palestro dalle 16. Chiuso il tratto fino a via Marsala. In uscita, fino alle 21, le auto potranno percorrere un tratto di via Marsala per dirigersi in Corso Stamira. Divieto di sosta e fermata su via San Martino. La galleria sarà percorribile in entrata fino al parcheggio. Uno sbarramento consentirà a quell’altezza la svolta a sinistra per via Palestro. Il tratto via Montebello-via Simeoni sarà chiuso. Sbarramenti su Corso Stamira, altezza della piazza, e nel tratto di via Simeoni, zona Donegal. Dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, le autorità hanno concertato alcuni provvedimenti (più stringenti dopo l’attentato ai mercatini natalizi di Magdeburgo) per i varchi di accesso alla manifestazione che prevedono blocchi di polizia e in cemento, nonché si sta studiando l’ipotesi dei metal detector. Come da regolamento di Polizia urbana sarà vietato inoltre transitare con contenitori di vetro dalle 21 alle 7, l’asporto di bevande alcoliche (in un raggio di 200 metri dal palco) e l’introduzione in piazza di bottiglie e lattine.

Sia il 31 dicembre, tanto l’1 gennaio, in città ad Ancona sarà vietato utilizzare spray urticanti e far esplodere fuochi d’artificio e petardi nelle strade, nelle piazze e in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi siano persone. Insomma, un centro blindato per l’evento di fine 2024.