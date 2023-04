Centro blindato per il set di Bova

Sono in corso da ieri in pieno centro a Numana le riprese della nuova fiction che ha come protagonista Raoul Bova e che andrà in onda su Canale 5. Il titolo di lavorazione è per ora "I magnifici cinque" ed è la storia di un insegnante di atletica che allenerà alcuni ragazzi tetraplegici. Tanti i residenti e i curiosi che attendono l’arrivo dell’attore. Il parcheggio esterno sopra la pensilina del bus è riservato ai veicoli della produzione e la circolazione in piazza del Santuario è interdetta. Nella zona delle riprese (lato bar Vergnano) non è consentito l’accesso nemmeno ai pedoni. E’ utilizzato anche un drone per le riprese aeree. L’attore è in zona da mercoledì quando ha iniziato a girare al Passetto e poi a Portonovo dove, accerchiato dalle fans, non si è tirato indietro a qualche foto e selfie con loro.