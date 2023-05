Centro commerciale "viola" Assaltato di notte dai teppisti

A volte ritornano o forse non se ne erano mai andati. Di sicuro sabato notte hanno oltrepassato di nuovo il limite tanto che a Torrette è dovuta intervenire la polizia. La baby gang torna a colpire al centro commerciale viola, mirino già in passato di atti vandalici e aggressioni. Il gruppetto, tutti ragazzi sui 20 anni di età, si è piazzato all’interno della struttura, forse di rientro da una serata alcolica, dove avrebbe iniziato a dare problemi. Schiamazzi, bottiglie che si rompevano, urla che hanno svegliato i residenti che stanchi della situazione sono scesi in strada per mandarli via. E lì è scoppiato il parapiglia. Un litigio violento con i ragazzini per nulla intimoriti. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti che ha trovato nel centro commerciale cinque adulti. Sono stati loro a riferire del litigio, dovuto ad una situazione che non si riesce a risolvere nella zona. Tra i giovani e gli adulti si sarebbe arrivati anche alle mani ma nessuno è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. I cinque adulti presenti si sono riservati di sporgere denuncia. Denunce sulla situazione del centro però sono state fatte in passato. L’immobile ha subito anche danni, l’ultimo in ordine di tempo, prima dell’inverno, riguarda alcuni uffici e un ambulatorio medico ai quali è stato tranciato il filo del telefono lasciando isolate le linee per settimane.