Centro culturale polivalente: ripartono le iniziative

Riprende l’attività del centro culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, che è stato recentemente inaugurato dall’amministrazione comunale e dedicato all’astrofisica italiana Margherita Hack, che è anche stata cittadina onoraria dello stesso Comune.

Il programma primaverile delle iniziative è interamente dedicato alla musica e ai compositori ma con un tratto distintivo che intreccia musica, storia e rappresentazione teatrale, in un connubio che rende lo spettacolo ancora più coinvolgente ed emozionante. Il primo appuntamento è stato fissato per sabato ( ore 21) con "The Beatles… my Story" un live show multimediale, un viaggio magico che ripercorre la storia dei Beatles attraverso le loro canzoni e i loro concerti più celebri. "Un grande omaggio – spiegano gli organizzatori - alla storica band nel sessantesimo anniversario del loro primo album". Saranno le note e le voci della band "Yellow Beat" che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool ricreando l’atmosfera scoppiettante degli anni ’60, sarà come entrare al Cavern Club di Liverpool.