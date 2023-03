Centro di accoglienza: nasce un comitato

Preoccupa a Serra de’ Conti il futuro dell’ex Hotel De’ Conti, destinato ad ospitare, secondo le indicazione del Ministero dell’Interno, un centro di accoglienza per migranti. Nelle scorse settimane si è costituito un Comitato di cittadini che ha già raccolto circa 150 firme per bloccarne la realizzazione e nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha accettato l’invito del comitato stesso di tenere un’assemblea pubblica per riferire le informazioni a disposizione dell’ente. L’assemblea si è tenuta presso la Sala Italia alla presenza del sindaco Letizia Perticaroli e dell’Amministrazione stessa.

"La preoccupazione della cittadinanza, espressa in un documento, è quella di avere nel cuore del centro abitato una grande concentrazione di immigrati che, se non ben accolti e gestiti, potrebbero originare un grave problema per la vita sociale del paese - spiega il Comune in una nota -. In estrema sintesi, le obiezioni sono legate al numero di immigrati che si andranno ad ospitare (circa 50), data la già cospicua presenza di persone e lavoratori extracomunitari nel territorio comunale". Un’altra obiezione ha riguardato la posizione del futuro centro di accoglienza, ossia "dentro al centro abitato e nei pressi di attività commerciali che potrebbero subire un grave danno economico".

"Infine, un’altra preoccupazione è legata a chi gestirà la struttura, che in passato non ha operato al meglio, in un immobile molto più piccolo, sempre a Serra de’ Conti - continua il Comune -. Le preoccupazioni del Comitato sono condivise dall’Amministrazione comunale che si dichiara disponibile a lavorare insieme per ovviare alla scelta fatta dalle Autorità competenti in materia e per limitare i possibili disagi ai cittadini e agli immigrati che saranno ospitati nella struttura".

g. m.