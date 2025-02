Centro di Aiuto alla Vita: nel 2024 sono state assistite 35 donne

Oggi, "Giornata della Vita", nell’ambito delle celebrazioni Eucaristiche nelle parrocchie, si alterneranno le testimonianze dei volontari del Cav. Quindici sono i volontari attivi nel Centro di Aiuto alla Vita di Fabriano, ognuno con mansioni specifiche in base alle proprie capacità.

Nel 2024 sono state seguite ed aiutate 35 donne, 10 incontrate durante la gravidanza, 25 con bambini già nati. Tutte hanno avuto un sostegno psicologico, morale e materiale in base alle situazioni, 6 mamme sono state aiutate con l’acquisto di latte in polvere perché non potevano allattare. Il primo incontro con la donna (o la famiglia) avviene sempre nel Punto di Ascolto di Fabriano, in Via delle Fontanelle (alla Caritas), il giovedì dalle 10 alle 12. Due volontari a turno ricevono nella sede di via Gioberti n. 17 tutti i lunedì dalle 16 alle 17.15. Lì avviene lo smistamento dei materiali che arrivano (vestiario, omogeneizzati, prodotti per l’infanzia) e la preparazione dei pacchi – aiuto per le mamme che hanno bambini fino a 2 anni di età. Nella sede di Piazzetta del Podestà vengono depositati i materiali di grandi dimensioni (carrozzine, passeggini, lettini) aperto sempre il lunedì, dalle 17.30 alle 18.30.

Ultima iniziativa in programma nel territorio della Diocesi sarà domenica 9 alle 15 con le Confessioni cui seguirà una Messa alle 16 al Santuario Madonna del Cerro in frazione Rotondo di Sassoferrato, celebrazione eucaristica con gli ammalati presieduta dal vescovo monsignor Francesco Massara in occasione della 33esima Giornata mondiale del Malato.