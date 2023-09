Centro Dialisi, il sindaco: "Chiesta una proroga"

La carta d’identità dice 88 anni. Ma la voglia di lottare per i suoi diritti, e per quelli degli altri, non è affatto passata: "Questa struttura sanitaria è un punto di riferimento per noi, dodici pazienti dializzati residenti a Falconara. Non la chiudete, vi prego: aiutateci in questa battaglia". Composto, ma con tono deciso. Silvino Brunori è coinvolto direttamente dalla chiusura del Centro Dialisi Nephrocare di via Lazio e chiede il supporto delle Istituzioni. È della scorsa settimana, infatti, la comunicazione dell’azienda recapitata alle famiglie sull’imminente interruzione delle attività a partire dal primo ottobre. "Il Centro ci segue da anni – continua Silvino –. Abbiamo medici qualificati ed infermiere professionali che ci assistono in ogni momento. Ci sentiamo in una botte di ferro, vogliamo rimanere qui". Quella lettera dell’amministratore delegato Giovanni De Marco ha destato molte preoccupazioni. Il Centro non sarebbe più conforme ai nuovi requisiti minimi impiantistici stabiliti dalla Giunta regionale nel Manuale del 12 dicembre 2019. A far arrabbiare l’utenza, prevalentemente anziana, due situazioni: gli avvisi tardivi sulla chiusura e l’ipotesi di dover trasferire i dializzati in altre città per il trattamento. "Siamo stati avvisati la scorsa settimana – racconta un altro paziente, Aniello Ferraiuolo –. Le alternative a Falconara, al momento, sarebbero Senigallia, Jesi e forse Ancona. Come pensano di poter spostare persone ultraottantenni?", il senso del messaggio. Silvino, Aniello e tutti gli altri hanno subito coinvolto le autorità e, ieri mattina, sono stati raggiunti fuori dal Centro Nephrocare dal sindaco Stefania Signorini. Ed è lì che hanno ricevuto una rassicurazione dal primo cittadino in merito ad una possibile proroga della chiusura di un Centro, è bene ricordarlo, privato. "Il Comune di Falconara si è attivato – sostiene Signorini –. Ci siamo confrontati con la Regione e la buona notizia è che lunedì 25 settembre verrà presentata, in giunta regionale, la possibilità di una proroga. Auspico un accoglimento della richiesta che porterebbe a scenari diversi. Si tratta di un Centro privato, ma faremo quanto possibile per tutelare i cittadini". I prossimi step? Tra due giorni sarebbe previsto un nuovo aggiornamento tra Regione e vertici Nephrocare. Il fratello di Silvino Brunori, Bruno, si rivolge all’assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini: "Serve una soluzione politica. I Centri per pazienti dializzati scarseggiano. Bisogna fare di tutto per non chiudere questa realtà privata, essenziale per i falconaresi e non solo".