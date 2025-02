"Centro dialisi, la situazione è molto critica"

Troppi pazienti, "il centro dialisi ha raggiunto livelli elevati di criticità". Non migliora la situazione dell’ospedale di Senigallia, dove le liste di attesa restano infinite: quasi tre anni per un esame endoscopico, due anni per una mammografia e le liste sono chiuse per una visita medico sportiva. Ma le problematiche non riguardano solo le prenotazioni: "La situazione dei pazienti dializzati nel nostro territorio ed in particolare nel centro dialisi dell’Ast di Senigallia ha raggiunto livelli di criticità elevati, mettendo a rischio la salute e la qualità delle cure dei pazienti dializzati – spiega l’Aned (associazione nazionale emodializzati) - abbiamo denunciato nell’incontro del 29 gennaio di quest’anno presso il centro dialisi, con la presenza della dirigenza e del personale medico ed infermieristico, la situazione insostenibile, visto l’aumento dei pazienti. Denunciamo con forza le gravi carenze strutturali e di personale che stanno compromettendo il diritto fondamentale all’assistenza per questi pazienti fragili". Difficile, in queste condizioni garantire un’assistenza adeguata: "Pur considerando la grande volontà del personale medico ed infermieristico, non è più possibile continuare in questa situazione – prosegue Aned -. Occorrono misure urgenti per risolvere la situazione strutturale e mettere a norma le attuali stanze o valutare la possibilità di soluzioni alternative, intervenire inoltre potenziando il personale medico ed infermieristico, riportando il rapporto infermiere/paziente ad 1:3 e non 1:4 come è in essere. Tutte queste gravi criticità sono state condivise con la dirigenza nell’incontro del 29, la quale ha ipotizzato di creare la rete con Fabriano e Jesi e valutare altre possibili soluzioni, come il terzo turno, e ha promesso che a breve ci avrebbero dato delle risposte".

Il timore dell’associazione è che non venga considerata la gravità della situazione: "Chiediamo di adeguare le strutture con interventi strutturali o trovare altri siti all’interno dell’ospedale di Senigallia, mettere a norma i letti ed aggiornare le apparecchiature mediche, potenziare il personale medico e infermieristico, valutare la possibilità del terzo turno dopo l’adeguamento della struttura e del personale. L’Aned non solo denuncia, ma propone anche soluzioni: all’incontro eravamo positivo e propositivi, ma davanti al silenzio siamo obbligati a continuare nel nostro impegno per i pazienti dializzati".