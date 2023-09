"Centro dialisi, ok alla proroga di un anno"

"Abbiamo rinnovato fino al 30 settembre 2024 la possibilità di accredimento al Manuale di Autorizzazione". Una svolta importante, dopo giorni di grande apprensione. Perché la notizia fornita ieri dall’assessore regionale alla Salute, Filippo Saltamartini lascia intravedere degli spiragli positivi per i pazienti dializzati del Centro Nephrocare di Falconara. La Regione, ad oggi, avrebbe fatto la sua parte – per quanto di competenza dinanzi ad una realtà privata – garantendo quella proroga tanto attesa dalle famiglie falconaresi. Anche se, evidentemente, ora la partita più importante resta tutta da giocare ed è quella che vede in campo l’azienda, chiamata ad adeguarsi ad alcuni requisiti minimi impiantistici. Quali, ad esempio, gli impianti di climatizzazione e i posti letto per le persone che si sottopongono al trattamento di dialisi nella struttura di via Lazio. Nephrocare, in tempi relativamente brevi, dovrà infatti soddisfare quei diktat impartiti dalle norme nazionali e previsti proprio in quel Manuale di Autorizzazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale il 12 dicembre 2019. "La Regione e soprattutto i cittadini hanno interesse che la struttura possa proseguire la sua attività e dunque riesca ancora a fornire quei servizi importanti che offre alle persone dializzate – spiega ancora l’assessore Saltamartini al Carlino, dopo il caso sollevato proprio sul nostro giornale – . Ho rassicurato i pazienti e sottolineo che è ora in corso un’interlocuzione tra il Dipartimento salute marchigiano e l’azienda, sperando che si possa continuare anche in futuro". L’intenzione politica c’è, quella dei dializzati – quindici, tra i quali dodici falconaresi – pure. Spetta alla Nephrocare la prossima mossa. Intanto il sindaco Stefania Signorini, all’esito dell’incontro che ha portato alla proroga, ringrazia Saltamartini: "La Giunta regionale si è dimostrata subito sensibile, dopo che i pazienti avevano coinvolto le istituzioni comunali e sovraordinate. Auspico che si possa arrivare ad una risoluzione rapida della situazione. Ringrazio Saltamartini per l’interessamento e l’intervento tempestivo". Il primo cittadino, due giorni fa, si era recata proprio fuori dal Centro Dialisi di via Lazio per parlare con una delegazione dei pazienti. Sono stati loro, dopo la comunicazione dell’azienda circa la chiusura inizialmente calendarizzata al primo ottobre, a contattare Comune, Regione e altri Enti per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un simile centro, che rende un servizio essenziale per le persone in dialisi, il cui futuro è tutto da scrivere.