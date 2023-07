"Centro diurno senza impianto di ventilazione"

"Centro Diurno Sì e Coser di via Roma: Cooss Marche inadempiente nel ripristinare l’impianto di ventilazione". È la denuncia dei gruppi di opposizione che, per il Consiglio comunale di lunedì, avevano proposto una mozione urgente – non portata nella riunione – per fare luce sulla situazione della struttura cittadina, anche alla luce dell’emergenza caldo. In considerazione dell’approvazione del Bilancio di previsione, la minoranza si è giocata la carta dell’emendamento da 35mila euro, ugualmente respinto dal Consiglio. "Oltre un anno fa l’affidamento alla Cooss Marche, subentrata alla cooperativa Agorà, della gestione del centro disabili di via Roma di proprietà comunale e la stessa cooperativa, come da impegni contrattuali, doveva mettere mano, entro un anno dall’inizio dell’offerta dei servizi socio-sanitari, all’impianto di ventilazione e condizionamento non perfettamente funzionante: non è stato ancora fatto", lamentano i capigruppo Laura Luciani (Pd), Lara Polita (Cittadini in Comune), l’ex candidata della coalizione Annavittoria Banzi e Marco Baldassini (Riformisti). La loro richiesta era atta, "vista l’ondata di calore", a prevedere "l’intervento urgente a carico dell’amministrazione con previsto rimborso della spesa da parte del gestore ‘anche a rate se necessario’". Le accuse dell’opposizione: "Il presidente del Consiglio (Vincenza De Luca, ndr) ha pensato bene di non inserire all’ordine del giorno la mozione – dicono -, probabilmente appiattita da sindaco e Giunta, ma nulla ha potuto in riferimento all’emendamento di variazione di bilancio presentato". In quest’ultimo, sono stati chiesti vari pareri ai dirigenti, anch’essi finiti nel mirino (dovrebbero "dare pareri e consulenze tecniche, non fare i politici", continuano), al contrario dei revisori dei conti "che hanno dato parere favorevole". Per questo, concludono "ci si chiede perché non si possa procedere come richiesto dall’opposizione, che dimostra ancora una volta di sedere nei banchi del Consiglio per dar voce alla cittadinanza e cercare di risolvere i veri problemi". Critiche anche per il sindaco Stefania Signorini ("ha dimostrato di agire come ‘controsenso assoluto’ perché prima istituisce il numero amico per le emergenze caldo e poi chiude le porte alle giuste richieste degli ospiti della struttura e delle loro famiglie"), per la presidente della Commissione VI, Ondina Ghergut, e per l’assessore ai Servizi Sociali, Ilenia Orologio, accusata di non aver proferito parola. Intanto, però, si apprende che nella stessa serata di lunedì, nella struttura, sarebbero comparsi dei condizionatori ‘pinguino’. Per l’opposizione, "completamente insufficienti".