Centro diurno, utenti dimessi: "Il motivo? Altri sono in attesa"

Al centro diurno demenze Cassio Morosetti di Jesi, gli utenti sono stati dimessi perché ce ne sono altri in lista d’attesa: le famiglie sono insorte. Ad assisterle il gruppo solidarietà che chiede il dietrofront, lancia l’allarme al ministero e denuncia: "E’ illegittima la previsione di dimissione degli utenti a motivo di presenza di lista di attesa. Dopo l’emanazione della determina 815 del 2022, eravamo intervenuti per denunciare il contenuto di questo passaggio palesemente illegittimo: ‘Vista la numerosità dei malati e la relativa esiguità dei posti disponibili nel centro diurno demenze, la frequenza di questi servizi necessariamente deve prevedere un turnover, al fine di offrire la possibilità di fruirne a una platea la più ampia possibile. Per tali ragioni, la frequenza al centro è di un anno, prorogabile al massimo per un altro anno. Solo nei casi in cui non è presente una lista d’attesa è possibile prolungare ulteriormente i tempi della frequenza’. Ne avevamo chiesto il ritiro. Ciò non è avvenuto, ma nei fatti poi non è stata data attuazione alla disposizione, che, peraltro, non era stata recepita nel regolamento del centro diurno di Asp 9. Nel rinnovo della convenzione tale disposizione è stata riproposta, e questa volta recepita anche nella carta dei serviz. Alcuni familiari nei giorni scorsi – aggiungono dall’associazione – ci hanno contattato informandoci che tale indicazione era stata loro comunicata. Vogliamo segnalare l’abnormità di tale disposizione, che stabilisce la dimissione di un servizio di livello essenziale per la presenza di lista di attesa. Mai in 45 anni di attività del gruppo avevamo visto tanto. Il centro demenze rientra infatti tra i servizi di lungoassistenza/mantenimento. Tanto è l’enormità dei contenuti di questa disposizione che non sappiamo se attenga più al criterio dell’arroganza o a quello dell’ignoranza". Il gruppo solidarietà chiede "un intervento urgente della Regione Marche", e domanda al ministero della Salute "di attivarsi per il rispetto integrale della normativa sui livelli essenziali di assistenza".