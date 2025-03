Centro e Cargopier avanti piano. I saldi non esplodono, colpa della crisi

Non c’è stato, almeno finora, un vero e proprio boom per i saldi a Osimo. Molti hanno paura di perdere il lavoro da un momento all’altro perché vivono situazioni di precariato e per questo non si arrischiano a spendere quel poco in più per acquistare beni di cui fanno a meno. Oltre alle difficoltà per il caro vita che pesano inevitabilmente sulle tasche dei cittadini osimani e dei paesi limitrofi, molti titolari e commessi hanno annoverato la carenza di parcheggi in centro e la paura di contrarre multe tra gli altri motivi per cui ci pensano due volte prima di frequentare proprio i loro negozi.

Potenziare impianto di risalita e maxiparcheggio di via Colombo sarà una delle priorità della prossima amministrazione comunale per cercare di portare persone in centro storico ma senza farle entrare con la propria macchina fin dentro le mura e creare caos, inquinamento, senza possibilità o di trovare parcheggio. Di poco diversa la situazione al centro commerciale Cargopier di Osimo Stazione: "La situazione è stabile rispetto all’anno scorso – afferma il direttore Lorenzo Marchetti -. La chiusura della strada per la creazione della rotatoria per più di cinque mesi aveva determinato una diminuzione delle vendite e delle presenze che per fortuna poi siamo riusciti a recuperare. C’è comunque ottimismo. Si parla di aumenti di gas ed energia elettrica nel 2025 ma già ce ne sono stati anche lo scorso anno e nonostante tutto c’è ancora tanta voglia di uscire dal periodo molto più negativo post Covid".

Tante le preoccupazioni dunque per il centro che non manca di inaugurare, come pochi giorni fa il nuovo negozio di Frolla in collaborazione con Coal. Come ogni anno è il Codacons a mettere in guardia i consumatori da possibili fregature e diffondere i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi, tra cui conservare sempre lo scontrino e avere la garanzie che le vendite devono essere realmente di fine stagione.

Silvia Santini