Centro e locali osservati speciali

Altra maxi serata di controlli serali congiunti a Osimo due giorni fa. Il controllo nelle vie e piazze principali, così come i cinque posti di blocco attuati nelle arterie extraurbane per raggiungere la città, hanno evitato che sorgessero situazioni critiche. Sono stati controllati in totale cinque esercizi pubblici, tutti in regola in merito alle licenze, ed identificate complessivamente 77 persone, di cui 25 pregiudicati. Nella concomitante attività a salvaguardia del rispetto delle norme del codice della strada poi sono stati verificati 18 veicoli. I controlli sono stati disposti ormai da tempo dal Questore .