CronacaCentro estivo, i genitori ringraziano: "Segnale chiaro del buon servizio"
14 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Centro estivo, i genitori ringraziano: "Segnale chiaro del buon servizio"

Soddisfatta la sindaca Ghergo che rimarca "come questi servizi siano un sostegno concreto alle famiglie".

Una lettera spontanea inviata da un gruppo di genitori dei bambini che hanno partecipato al centro estivo comunale rappresenta un riconoscimento autentico all’impegno del Comune, che ha promosso il servizio affidandone l’organizzazione alla cooperativa Castelvecchio. Nel testo, le famiglie parlano di un’esperienza "positiva sotto tutti i punti di vista", sottolineando come il centro estivo sia stato "ben organizzato", con educatori capaci "di coinvolgere, guidare e sostenere i bambini, creando un clima sereno e accogliente". Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione dimostrata verso ogni singolo bambino e le sue esigenze. Il centro estivo, promosso dall’Amministrazione comunale, si è confermato un servizio educativo importante a supporto anche delle famiglie.

"Ricevere il ringraziamento dei genitori è il segnale più chiaro che il servizio ha funzionato – dice il sindaco Daniela Ghergo –. Dietro ogni attività che si svolge in città c’è l’impegno di tante persone. Il centro estivo comunale non è solo un’opportunità per i bambini di trascorrere il tempo in modo creativo e sicuro, ma è anche uno strumento di sostegno alle famiglie. Continueremo a investire in servizi di qualità, capaci di rispondere ai bisogni educativi e sociali della nostra comunità. Quest’anno il centro estivo ha registrato una grande partecipazione, frutto anche dell’avvio per tempo dell’organizzazione e dell’interesse manifestato da molte famiglie che hanno chiesto di aderire" aggiunge l’assessore Serafini.

